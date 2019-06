Uedemerbruch : 3. Sommerbiathlon im Dorf

Start zum Sommerbiathlon: Am Kirmessonntag ist dieser in Uedemerbruch. Foto: H. Hoffmann

uedem-uedemerbruch Kirmes in Uedemerbruch: Sommerbiathlon beim Familiennachmittag geplant.

(RP) Nach den Veranstaltungen in den letzten Jahren hat sich die Uedemerbrucher Vereinsgemeinschaft dazu entschlossen, wieder einen Sommerbiathlon zur Uedemerbrucher Kirmes zu veranstalten. Am Kirmessonntag, dem 7. Juli, findet im Rahmen des Familiennachmittags das 3. öffentliche Sommerbiathlon statt. Der Start wird aus dem Festzelt erfolgen, wo auch die modernen Infrarot Schießanlagen aufgebaut sind. Nach dem Start wird eine Laufstrecke von etwa 350 Metern rund um den Kirchplatz absolviert.

Dann folgt eine Schießeinlage von fünf Schuss stehend. Anschließend wird für nicht getroffene Scheiben eine kleine Strafrunde fällig. Danach geht es wieder weiter mit einer Laufrunde. Mit fünf Schuss im Liegendanschlag geht es, sofern keine Strafrunden mehr anfallen, in den Zieleinlauf. Die Veranstaltung wird moderiert, so dass alle Besucher über den Verlauf informiert werden. Der Spaß sollte sicher im Vordergrund stehen. Sportliche Höchstleistungen werden an dem Tag nicht erwartet.