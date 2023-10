Im Gocher Kastell Wie das Orchster für die Gitarrennacht entsteht

Was es bedeutet, aus einer Reihe individueller Musiker einen harmonischen Klangkörper zu formen, weiß natürlich der Dirigent, wissen die unterstützenden Musiklehrer und weiß der Solist. Vor allem aber weiß es jeder einzelne Mitwirkende und im Falle von Jugendlichen auch noch deren Eltern. Denn vor den Erfolg sind wie in so vielen Dingen des Lebens einige Mühen gestellt. Und insbesondere bei einem Projektorchester kann die Phase, bevor es zum Zusammenspiel kommt, anstrengend sein. Wenn die Gruppe individueller Künstler dann allerdings zusammenkommt und die einstudierten Passagen plötzlich Musik ergeben, dann ist alle Mühe vergessen. So ging es am Sonntag den Akteuren des Guitar Mass Orchestras im Gocher Kastell, Dirigent war Thomas Oldenbürger aus Jüchen.