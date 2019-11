Kalkar : Fonds soll die Stadt verschönern

Kalkar Integriertes Handlungskonzept: Ab sofort Anträge an die Stadt Kalkar möglich.

Der Begriff klingt ein wenig sperrig, er umschreibt jedoch recht gut, um was es geht: um eine Geldsumme, die zur Verfügung steht und die recht unbürokratisch in Anspruch genommen werden kann. Von Privatleuten, die selbst investieren, dabei aber unterstützt werden möchten. Kalkar hat sein Integriertes Handlungskonzept, mit dem die innerstädtische Entwicklung vorangetrieben werden soll, mit einem solchen Verfügungsfonds ausgestattet. Anträge können ab sofort gestellt werden.

„Es geht uns um eine Bürgerbeteiligung am Stadtentwicklungsprojekt“, sagt Bürgermeisterin Britta Schulz. Denn in Gänze ist das Stadtbild ja nur dadurch zu verbessern, dass möglichst viele Kalkarer sich angesprochen fühlen, mitzuhelfen. „Bis Ende 2022 werden im Zusammenhang mit dem Handlungskonzept 25 Maßnahmen umgesetzt sein“, erinnerte im Pressegespräch Stadtbaurat Frank Sundermann. Dazu gehören so große, lang ersehnte Arbeiten wie die Umgestaltung des Marktplatzes, der Altkalkarer und Hanselaerstraße oder die Erneuerung der Wall- und Grabenzone. Aber eben auch weniger umfängliche Verbesserungen, die dennoch eine Menge zur Zufriedenheit der Bürger mit ihrer Stadt beitragen können.