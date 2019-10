Kastell : „Von gestern bis heute“ im Gocher Kastell

Goch Ehemalige Schüler der Kreismusikschule bieten Kammermusik der Klassik, der Romantik und des Jazz.

Die folgenden Stücke stammen aus der Romantik. Anja Speh und Annette Reifig werden vierhändig am Klavier drei Teile aus „Ein Sommernachtstraum op. 61“ von Felix Mendelssohn Bartholdy zu Gehör bringen. „Wie der Titel schon vermute lässt, hat dieses Stück tatsächlich mit Shakespeare zu tun. Es ist schnell, mit einem ruhigeren Teil in der Mitte. Und wie bei Shakespeare kommen Elfen Kobolde und Feen darin vor“, sagt Anja Speh, die von 1974 bis 1984 an der KMS nicht nur Klavier, sondern auch Bratsche und Querflöte lernte. Heute ist sie als freischaffende Pianistin und Korrepetitorin in der Region gut bekannt und unterrichtet seit 32 Jahren an der KMS. Annette Reifig war Mitschülerin: „Wir sind zusammen aufgewachsen mit der Musik“, so Speh. Reifig ist heute Studienleiterin am „Musiktheater im Revier“ in Gelsenkirchen, sowie Dozentin an der Musikhochschule Köln. Es folgen zwei Kompositionen von Johannes Brahms. Den ersten Satz der Sonate Nr. 1 G-Dur op. 78 spielen wiederum Ulrich und Friedericke Menke. Darauf kommt die Altistin Christa Menke als weiteres Mitglied der Musiker-Familie hinzu. Sie wird die Brahms-Lieder „Gestillte Sehnsucht“ und „Geistliches Wiegenlied“ singen. Am Schluss steht ein Werk des noch lebenden französischen Komponisten und Jazzmusikers Claude Bolling auf dem Programm. Die „Suite für Flöte und Jazz Piano Trio Nr. 1“ entstand 1973. „Ein Stück, das Filmmusik, Revue und klassischen Jazz in sich vereint“, so Dieckmann. Die Querflöte spielt hier Anna Hendriksen, die von 2000 bis 2007 Schülerin der KMS und Mitglied der „Hohen Klasse“ war. Die Solistin unterrichtet heute an der Musikschule Iserlohn. Die Besetzung des Jazz Piano Trio besteht aus Tae Sung Chung (Klavier), Michael Meier-Etienne (Kontrabass) und Heinz Gerd van den Wyenberg (Schlagzeug). Tae Sung Chung erhielt in den 80ern Klavierunterricht an der KMS, später bei Boguslaw Jan Strobel. Seit zehn Jahren ist er selbst Lehrer an der Kreismusikschule mit dem Schwerpunkt Jazzpiano. Van den Wyenbergh unterrichtet an der KMS und leitet das Schlagzeug-Ensemble. Nur Kontrabassist Meier-Etienne war nicht Schüler, ist dafür aber Lehrer an der KMS. Das Kammerkonzert beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei