So geht es weiter Kessel bereit für das Bürgerbegehren

In zwei Wochen wird der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Goch darüber entscheiden, ob der Bürgerantrag zum Erhalt der Grundschulstandorte (formal) zulässig ist oder nicht. Die Bürgerinitiative „Schule bleibt“ in Kessel ist entschlossen, auf dem Wege eines Bürgerentscheids dafür zu sorgen, dass sowohl Kessel als auch Asperden seinen Grundschulstandort behält. Das Vorhaben der Verwaltung, in Asperden eine neue große Schule zu bauen, lehnen die Organisatoren ab. Zwar hat eine Ratsmehrheit den Plänen aus dem Rathaus zugestimmt, doch die Kesseler wollen ein Stück direkte Demokratie: „Die Bürger sollen entscheiden, was sie haben wollen“, sagt Lars Wagner, gemeinsam mit Bernd Thönnesen vom Verkehrs- und Heimatverein an der Spitze der Bewegung.