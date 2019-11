Goch : Jubiläumskonzert des Weberstadt-Frauenchor Goch

Goch Im Saal „de Klaproos“ im niederländischen Siebengewald feierte der Weberstadt Frauenchor sein Silberjubiläum.

h (RP) Was gibt es Schöneres für einen Chor, als ein volles Haus, stehende Ovationen und ein Publikum, das sich mitreißen ließ? Ganz nach dem Motto des Konzertes „Gemeinsam Singen und fröhlich sein“ wurde das Publikum im Saal „De Klaproos“ in Siebengewald bei einigen Liedern eingestimmt mitzusingen. So entstand ein großer Projektchor mit mehr als 350 Sängern. Schon der Einzug beeindruckte. Verteilt im ganzen Saal sangen die Sängerinnen unter der Leitung von Hans-Hermann Koppers „Wir feiern ein Fest der Freude“ nach der Eurovisionsmelodie, begleitet von den Instrumentallisten Peter Oster, Ferdi Gysbers, Johannes Metzelaers (alle Trompete), Markus Coenen, Simon Metzelaers (beide Posaune), Föns Defesche (Fagott)sowie Daniel Verhülsdonk (Keyboard).