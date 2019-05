Im Uedemer Ausschuss : Uedemer SV: Ein Kunstrasen zum 100. Geburtstag

Uedem Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung signalisierte Zustimmung. CDU und SPD lehnten den Antrag der Grünen und der FDP zur B 67n ab.

Der Trend ist kaum zu übersehen: Die niederrheinische Fußballszene setzt zunehmend auf Kunstrasenplätze, um den Spiel- und Trainingsbetrieb unabhängig von den Witterungsbedingungen ganzjährig durchführen zu können. Nun will auch der Uedemer Spielverein ein solches Feld und beantragte dieses mit einem Schreiben an die Gemeinde vom 14. März. Im Ausschuss für Gemeindeentwicklung stand der Antrag auf der Tagesordnung. Darin, dass die Errichtung notwendig sei, waren sich die Fraktionen einig. „Sie brauchen Platz. Und das eher morgen als übermorgen“, sagte Bürgermeister Rainer Weber. Er habe bereits Gespräche mit dem Uedemer SV geführt, die mit Fortuna Keppel stünden noch aus und sollen im zweiten Quartal dieses Jahres folgen.

Michael Lehmann (CDU) wies darauf hin, die etwaigen Gesundheitsrisiken eines Kunstrasenplatzes ins Visier zu nehmen. Der Hintergrund: In den vergangenen Jahren kamen immer mehr Kunstrasenplätze ob ihres Mikroplastiks in den Verdacht, schädlich für Mensch und Umwelt zu sein. Weber erwiderte: „Wenn, dann verlegen wir natürlich die neueste Generation Kunstrasen. Dabei entstehen solche Probleme nicht.“ Für Benjamin Paeßens (FDP) sei die Frage, ob der Verein einen Kunst- oder Rollrasen bekommt, „verfrüht“. Stattdessen müsse erst geklärt werden, wie die Wohnbauentwicklung in der Gemeinde vorangetrieben wird. Am 7. Mai entscheidet der Rat über die Angelegenheit.