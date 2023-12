Erhalt der Grundschule Kessel Das ist die Empfehlung der Verwaltung zum Bürgerbegehren

Die Bürgerinitiative „Schule bleibt“ nimmt den nächsten großen Schritt auf dem Weg zum Bürgerentscheid: Im Hauptausschuss am Dienstag, 5. Dezember, geht es um die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens, mit dem das Überleben einer Grundschule im Ortsteil Kessel gesichert werden soll. Wie mehrfach berichtet, will eine Gruppe Bürger aus der Ortschaft nicht akzeptieren, dass die Niers-Kendel-Schule ihren Standort Kessel verliert. Die Stadt schlägt, von einer Ratsmehrheit darin bestätigt, vor, in Asperden eine neue Schule zu bauen, die dann von den Kindern aus Asperden, Kessel und aus weiteren Ortsteilen besucht wird.