Marktplatz in Goch : Autofrei? Ja, aber ...

Morgens um neun ist der Marktplatz noch fast menschenleer. Das ändert sich später am Tag und könnte noch viel besser werden, meinen einige Bürger. Foto: Anja Settnik

Goch Im Herbst soll die Gocher Politik darüber entscheiden, ob der Marktplatz in Zukunft autofrei wird. Derzeit wird dieser Zustand bekanntlich getestet, es gibt eine Event-Gastronomie und zum Teil hohe Erwartungen.

Die neue Eisdiele „Teatro“ hat ihre Außenbestuhlung ordentlich ausgedehnt. Reichlich Platz ist dort für Sonnengenießer. Bei sommerlichen Temperaturen – es müssen ja nicht gerade mehr als 30 Grad sein – ist ein kühles Eis immer willkommen, und auch Kollege Thomas Geist hat mit seinem „König am Markt“ gut zu tun. Hinzu kommt, zumindest übergangsweise, die Gastro-Insel im hinteren Bereich der Fläche. Zählt man noch die Imbissstube „Marktzicht“, das Balkanrestaurant und das neue orientalische „Mido-Café“ dazu, gibt es derzeit einiges an Gastronomie im Herzen von Goch. Was es auf der Fläche in diesen Wochen nicht gibt, sind Autos. Nach den Sommferien wird das Thema in den politischen Raum gelangen: Soll der Gocher Marktplatz, wie es derzeit ausgetestet wird, autofrei bleiben? Oder sind die Pkw-Abstellflächen doch unverzichtbar? Die Rheinische Post sprach mit Bürgern.

Eine Frau mittleren Alters, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, hat eine ganz klare Meinung dazu: „Einen solchen Markt zu haben ist ein Geschenk, der geborene Treffpunkt. Aber die Leute müssen lernen, sich dieses Herz ihrer Stadt zu erobern. Dort nur Autos abzustellen ist eine solche Vergeudung.“ Natürlich könne man nicht das ganze Jahr Veranstaltungen dort organisieren, aber durch eine bessere Gestaltung mit Sitzmöglichkeiten wäre die Akzeptanz ihrer Meinung nach schon größer. Ein Mann aus Weeze, der etwas in Goch zu erledigen hat, empfiehlt einen Blick auf den dortigen Rathausplatz: „Das Wasserspiel kommt bei Familien sehr gut an. Bei warmem Wetter sind da immer Eltern mit Kindern, die ihren Spaß haben.“

Ein Einwohner, der die belebte „Piazza“ aus seiner italienischen Heimat in bester Erinnerung hat, findet unverständlich, wie man die Fläche überhaupt so lange zuparken konnte. „Und gefährlich war das außerdem. Wenn man als Fußgänger oder Radfahrer über den Markt musste, konnte man froh sein, nicht umgefahren zu werden.“ Er trifft an diesem Vormittag zwei gute Bekannte aus der Mittwochs-Fahrradgruppe, die ihre Räder schieben. Die beiden sind allerdings nicht ganz seiner Meinung: Helga Frankenberger etwa findet, dass zumindest ein Teil der Fläche weiter zu beparken sein sollte. „Ich denke auch an die Geschäftsleute in der Innenstadt und an die älteren Leute, die nicht so weit laufen können und gar nicht mehr in die Fußgängerzone kommen, wenn sie ihr Auto weiter weg abstellen müssen.“ Mehrere Befragte haben bis heute nicht ihren Frieden mit dem bezahlten Parken gemacht. Sie wollen einfach kein Ticket ziehen, um in „ihrer Stadt“ etwas zu erledigen. „In Großstädten ist das etwas anderes, da gibt es ja auch ein entsprechendes Angebot“, sagt einer.

Zwei ältere Damen, die an ihren Rollatoren an der Apotheke entlang spazieren, finden ebenfalls, dass es in Goch zu wenig Parkraum gibt. „Wir können nicht so weit laufen, man muss auch an Behinderte denken“, finden Helene Freuser und Anita Welbers. Wenn etwas auf dem Marktplatz los ist, finden sie das schon gut. „Aber das ist ja nicht jeden Tag.“ Das „Gestell“, das die B&H-Gruppe dort als Event-Gastronomie aufgestellt hat, gefällt ihnen wie vielen anderen Älteren übrigens überhaupt nicht. Zumal sie als Gehbehinderte ja nicht auf die Empore gelangen können. Fragt man Jüngere, klingt das anders: Es sei ein originelles Angebot und bekanntlich nicht von Dauer.

Alfred Schagarus könnte sich vorstellen, das Parken nur an den Wochenenden zu verbieten. „Wenn irgendwann tatsächlich mal der Klosterplatz bebaut werden sollte, gibt es noch weniger Parkraum.“ Und ob dann tatsächlich eine Tiefgarage in den Stadtpark komme, wisse ja jetzt noch niemand. So lange der Asperdener fit genug ist, fährt er lieber mit dem Rad nach Goch.