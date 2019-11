Viermonatige Umleitung nach Duisburg : Niersexpress verärgert Bürgermeister

Kreis Kleve Der RE10 fährt ab Dezember statt nach Düsseldorf vier Monate lang nach Duisburg. Kritik gibt es an der Kommunikation von Bahn und Nordwestbahn. Auch die Rathaus-Chefs im Nordkreis Kleve sind verärgert.

(nik) Wer täglich aus dem Kreis Kleve in Richtung Düsseldorf fährt, hat es nicht leicht. Immer wieder kommt es auf der maroden Strecke zu Problemen, massenhafte Störungen gibt es an den Bahnübergängen. Nun strapaziert eine Baustelle in Düsseldorf-Bilk, wo an der S-Bahn-Haltestelle seit Februar ein Halt für Regionalzüge eingerichtet wird (auch für den Niersexpress), die Pendler noch mehr. Ab dem 15. Dezember werden die Züge vier Monate lang nur noch selten bis in die Landeshauptstadt durchfahren, sondern stattdessen in Duisburg halten. Mal wieder.