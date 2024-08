Zen-Meister aus Goch „Meditation ist nicht nur auf dem Kissen sitzen“

Der Raum des Eido-Jis auf dem Holunderhof in Goch ist hell und strahlt Ruhe aus. Mittendrin liegen quadratische weiche Matten mit jeweils einem kleinen Sitzkissen, mit oder ohne Rückenlehne. Acht Stück an der Zahl, die sich in zwei gegenüberliegende Reihen aufteilen. Ganz vorne ist der Platz des Zen-Meisters, ein älterer und erfahrener Meditationsmeister, auch Roshi genannt.