Uedem : Stellplatz-Pächter wirft das Handtuch

Kein Pächter, keine Besucher: Auf dem Wohnmobilstellplatz an der Uedemer Bergstraße herrscht menschenleere Tristesse. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Uedem Uedemer Verwaltung hat es der Politik mitgeteilt: Der Betreiber des Wohnmobilstellplatzes an der Bergstraße zieht sich zurück. Der Grund: vor allem fehlende Zahlungsmoral der Kunden. Die Gemeinde sucht einen Nachfolger.

Von Maarten Oversteegen

Wer sich in gängigen Internet-Suchmaschinen nach dem Reisemobilstellplatz an der Bergstraße umschaut, der wird auf der Präsenz der Gemeindeverwaltung fündig. Dort heißt es: „Der ruhig am Ortsrand gelegene Platz bietet 26 Reisemobilisten einen Aufenthalt in einer landschaftlich reizvollen Gegend an. Ihr Reisemobil steht auf befestigtem Schotterrasen.“ Beste Bedingungen also für rollende Ferienhäuser.

Dazu kommt: Aktuell entfallen die Gebühren für den Aufenthalt auf dem Stellplatz völlig. Schließlich fehlt dem Areal an der Bergstraße seit einigen Tagen der Pächter. Der Klever Jürgen Cronauer nämlich teilte der Gemeindeverwaltung mit, nicht länger als Betreiber zur Verfügung zu stehen. Das gab Benedikt Koenen, Fachbereichsleiter für Planen, Bauen und Umwelt der Lokalpolitik in der jüngsten Ratssitzung weiter. „Der Kosten-Nutzen-Faktor war einfach nicht gut genug. Der Betreiber fand den Reisemobilstellplatz zwar immer sehr schön und gut gelegen, der Aufwand für die Pflege und das Kassieren der Gebühren war aber letztendlich zu hoch“, sagte Koenen.

info Schnelles Internet für die Gemeinde Uedem Ratssitzung Bürgermeister Rainer Weber teilte mit, dass der flächendeckende Glasfaser-Ausbau im östlichen und nördlichen Teil der Gemeinde beinahe abgeschlossen sei. Glasfaser Weiter sei es der Gemeinde gelungen, auch andere Teile des Gemeindegebiets auf diesen Weg zu bringen: Dabei geht es um das Pannekoek-Gebiet westlich der Gustav-Adolf-Straße. Auch dort soll Glasfaserkabel verlegt werden. Geschäftsstelle Die Gemeindeverwaltung verfolgt des Weiteren die Idee, zentral im Ortskern ein Büro der Deutschen Glasfaser einzurichten, das während der Projektentwicklung als Anlaufstelle für Bürger genutzt werden kann.

Cronauer selbst ist nämlich nicht nur wohnhaft in Kleve, sondern dort auch als Betreiber des Wohnmobilstellplatzes an der Landwehr beruflich gebunden. Das Problem dabei: Der Aufwand, für das Kassieren der Gebühren in die Schustergemeinde zu fahren, sei zu hoch – so erklärt er im Gespräch mit unserer Redaktion. „Das war einfach nicht mehr leistbar, so häufig zwischen Kleve und Uedem zu pendeln. Daher habe ich mich schweren Herzens für diesen Schritt entschieden“, sagt Cronauer. Dazu komme: Viele Reisemobilisten würden regelrecht die Zeche prellen. „Es gibt einen nicht kleinen Anteil von Gästen, die ihre Zeit auf dem Stellplatz verbringen und dann kein Geld hinterlassen“, erklärt er weiter. Und das, obwohl die Kosten in Uedem im Vergleich erschwinglich sind: Die Platzgebühr je Wohnmobil und Nacht liegt bei neun Euro einschließlich Strom sowie Wasserversorgung.

Zwar war der Campingplatz regelmäßig gut besucht. Nur beglichen nicht alle Gäste auch ihre Rechnung. Foto: Evers, Gottfried (eve)