Mit Pfarrer Uche ZDF überträgt Pfingstmesse aus Goch-Asperden

Weil Pfingsten ein Hochfest für die katholische Kirche ist, wird die Übertragung am 19. Mai eine ganze Stunde dauern, vor zwei Jahren musste die Messe – im Wort-Sinn – in 43 Minuten gelesen sein. Auch in den 17 Minuten mehr wird nichts dem Zufall überlassen. Alles wird genau durchgeplant, am Samstagabend gibt es sogar eine Generalprobe und für diejenigen, die im Gottesdienst die Lesung oder die Fürbitten sprechen, werden schon die Mikrofone richtig eingerichtet.