ZDF-Sendung am 16. Januar : Asperdener Gottesdienst live im TV

Pfarrer Uchenna Aba wird den TV-Gottesdienst in der St. Vincentius-Kirche in Asperden leiten. Foto: ZDF/ZDF/Katharina Gugel

Goch Das ZDF überträgt am 16. Januar einen Gottesdienst aus der St. Vincentius-Kirche. Pfarrer Uchenna Aba hofft, mit der Sendung viele Menschen zu erreichen, die aus Angst vor Corona derzeit nicht in die Kirche gehen.

Am 16. Januar haben ZDF-Zuschauer die Gelegenheit, vom Fernsehsessel aus einen Blick in die katholische Pfarrkirche St. Vincentius in Goch-Asperden zu werfen. Das ZDF, das jährlich die Bistümer anschreibt und nach Kandidaten für eine Übertragung fragt, bekam vom Bistum Münster den Vorschlag, doch mal in Asperden vorbeizuschauen.