Kein „Drive-In“ mehr : So wird der Wintermarkt im Wunderland Kalkar

Kalkar Nach zwei Jahren „Drive-In“ richtet das Wunderland Kalkar wieder einen normalen Wintermarkt aus. Start: 25. Dezember. Was es zu erleben gibt.

Vor zwei Jahren hatte diese Idee von Wunderland-Geschäftsführer Han Groot Obbink mindestens nationale Aufmerksamkeit erfahren, und im vergangenen Jahr versuchte man, an den Erfolg der Premiere anzuschließen: Weil „normale“ Weihnachtsmärkte mit sich dicht gedrängt durch die Budengassen schiebenden Menschen in den Hochzeiten von Corona nicht denkbar waren, lud damals das Wunderland zum „Drive-In“-Winterwunderland ein. Mit dem eigenen Wagen konnte man durch eine festlich geschmückte Halle und an Verkaufs- und Imbissständen vorbei fahren – originell und mangels anderer Möglichkeiten eine gern genutzte Idee. Doch in diesem Jahr geht es wieder anders: Das Wunderland bietet einen fast „normalen“ Wintermarkt an, der allerdings erst beginnt, wenn andere Weihnachtsmärkte schon wieder vorbei sind – am 25. Dezember.