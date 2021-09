World Cleanup Day in Goch : Über 800 Aktive sorgen für eine sauberere Stadt

Bei Sammelaktionen kommt immer eine Menge Müll zusammen (Symbolbild). Foto: dpa/Roland Weihrauch

Goch Goch nimmt erstmals an einem weltweiten Projekttag teil, an dem Müll gesammelt wird. Zur Premiere ist die Besetzung gleich sehr groß. Am Samstag ziehen die Helferinnen und Helfer ab 10 Uhr durch die Stadt. Wer alles mitmacht.

Wenn die Stadt Goch am Samstag, 18. September, erstmals am sogenannten World Cleanup Day teilnimmt, dann werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus insgesamt 14 Vereinen, vier Schulen, 15 Firmen, vier politischen Gruppierungen sowie elf Einzelpersonen dabei sein. Auch die Stadt Goch selbst ist mit Teilnehmern aus der Verwaltung sowie ihrer Eigenbetriebe und Gesellschaften vertreten. In der Summe sind es über 800 Menschen, die sich für ein saubereres Goch im Rahmen des weltweit stattfindenden World Cleanup Day engagieren wollen.

Auch Bürgermeister Ulrich Knickrehm ist, wie er es kürzlich im Live-Stream auf Anfrage eines Bürgers versicherte, am Samstag unter den Müllsammlern. „Die Resonanz ist enorm. Mit so einer großen Anzahl an Teilnehmern und Teilnehmerinnen hatten wir nicht gerechnet. Ich freue mich sehr über so viel Einsatzbereitschaft in unserer Stadt“, so der Bürgermeister.

Die größte Gruppe kommt von der Freiherr-von-Motzfeld-Grundschule in Pfalzdorf. 300 Aktive sind alleine von dort angemeldet und werden am Samstag im Pfalzdorfer Ortskern Abfall sammeln. Die übrigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden je nach Herkunft auf Bezirke in der Gocher Innenstadt, in den Gewerbegebieten sowie in Asperden, Kessel, Nierswalde und Pfalzdorf aufgeteilt. Ab 10 Uhr werden sie am Samstag unterwegs sein, um Müll von Plätzen, Straßen oder Naturflächen aufzusammeln. Damit alle voller Tatendrang ihr Engagement zeigen können, gibt es vorab eine Stärkung mit Brötchen.

Das Gocher Stadtmarketing hat die Organisation der Aktion übernommen und die Teilnehmer nach Bezirken aufgeteilt. Der Kommunalbetrieb Goch, die Stadtwerke Goch und Schönmackers unterstützen die Aktion ebenfalls. Am Marktplatz treffen sich alle und bekommen Säcke, Handschuhe und Zangen, um damit den Verschmutzungen zu Leibe zu rücken.

Der World Cleanup Day ist ein Projekt der Bürgerbewegung „Let’s Do It World“, die 2008 in Estland entstanden ist. Dabei haben 50.000 Menschen an einem Tag gemeinsam das gesamte Land von illegal entsorgtem Müll befreit. 2019 beteiligten sich bereits 21 Millionen Menschen weltweit und setzten durch ihre Cleanups ein starkes Zeichen für eine saubere, gesunde und plastikfreie Umwelt. Mittlerweile beteiligen sich Jahr für Jahr mehrere Millionen Menschen in 180 Staaten. Und Goch ist jetzt auch dabei.

