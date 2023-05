Fluch oder Segen? Wolfsexperte kommt ins Gocher Kastell

Die Veranstaltung richtet sich nicht nur an Landwirte, Schafhalter, Pferdehalter oder Jäger, sondern an alle interessierten Menschen aus der Region. Es besteht zudem die Möglichkeit, mit dem Experten ins Gespräch zu kommen, denn im Anschluss an den Vortrag wird eine Fragerunde stattfinden.. „Es ist uns wichtig, den Dialog zwischen Experten und der Bevölkerung zu fördern und ein umfassendes Verständnis für diese Thematik zu ermöglichen“, so die Kreistagsgruppe.