Wiederwahl in Goch Senioren Union bestätigt Wolfgang Pitz als Vorsitzenden

Auf der Mitgliederversammlung wählten ihn die CDU-Senioren erneut zu ihrem Chef. In diesem Jahr war Tagungsort das Haus am See mit seinem grünen Umfeld. Als Gäste der Veranstaltung, die turnusgmäß alle zwei Jahre stattfindet, konnte Wolfgang Pitz Günther Bergmann, Landtagsabgeordneter und Kreisvorsitzender der CDU Kreis Kleve, sowie den Kreisvorsitzenden der CDU Senioren Union Heinz van Baal und Marc Groesdonk als Fraktionsvorsitzenden der CDU im Gocher Rat begrüßen. Stefan Rouenhoff, der Bundestagsabgeordnete, fehlte wegen einer dienstlichen Auslandsreise. Günther Bergmann führte souverän durch den Abend. Bei seinem Rückblick betonte Wolfgang Pitz, dass die Senioren Union nach wie vor das Rückgrat der CDU sei. Er zeigte auf, in welchen Bereichen die Gocher Senioren Union für die Bürger tätig ist. Stolz betonte er, dass man gegen heftige Widerstände dafür gesorgt hat, dass in der Stadtverwaltung eine hauptberufliche Seniorenbeauftragte eingestellt wurde.