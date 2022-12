Wohnmobil-Stellplatz 15.000 Übernachtungen auf dem Friedensplatz in Goch

Die Stadt Goch freut sich sehr, diesen aktiven Club vor Ort zu haben, der den Platz in Zusammenarbeit mit der GO! unterhält und die Gäste betreut. Der Friedensplatz bietet 60 Reisemobilen einen Stellplatz mit Stromversorgung, bis zu 200 Fahrzeuge können auf dem Platz stehen. Er ist auch für Reisemobile über elf Metern Länge geeignet. Ver- und Entsorgungsanlagen stehen ebenso zur Verfügung. Der Platz liegt direkt an der Niers, in die Innenstadt gelangen die Gäste über den Wanderweg an der Nierswelle entlang. Weitere Infos: www.goch.de/reisemobil