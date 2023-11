Trauer in Goch Wirtin der Hommersumer Dorfkneipe „Bei Regi“ gestorben

Das Haus aus den 1930-er Jahren, das bei Dorfbewohnern ebenso beliebt ist wie bei den niederländischen Nachbarn und Fahrradfahrern, die bei schönem Wetter in großer Anzahl durch die Grenzregion fahren, führte Regi Evers zunächst mit ihrer Mutter Hanna, später alleine. Ab und zu halfen ihre Geschwister aus. Die Großeltern hatten die Gastwirtschaft 1899 im Gebäude nebenan gegründet. „Es lief immer gut, früher kamen die Männer nach der Arbeit vorbei, es gab jeden Vormittag einen Frühschoppen und am Sonntag sowieso“, erzählte die Wirtin der RP bei einem Besuch noch vor wenigen Jahren. Regi blieb unverheiratet und kinderlos, hatte deshalb niemanden, der die Gaststätte übernehmen konnte. Zumindest nicht in der Familie, wohl aber in ihrem großen Bekanntenkreis. Holger Johann hat in den vergangenen Jahren nach und nach die Bewirtung der Gäste übernommen und entwickelt das Lokal inzwischen zu einer Event-Location mit Konzerten und Partys.