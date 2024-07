Wilhelm-Anton-Hospital Melanie Licht neue Pflegedienstleitung in Goch

Melanie Licht ist examinierte Krankenpflegerin, hat als Zusatzqualifikationen unter anderem Fachweiterbildungen in Onkologie, Palliative Care und Wundmanagement und zusätzlich dazu einen Bachelor in Pflegemanagement absolviert. Sie ist seit 2019 im Wilhelm-Anton-Hospital tätig, seit 2020 als stellvertretende Pflegedienstleitung. Die 44-Jährige wohnt in Xanten, sie ist verheiratet und hat drei Kinder.