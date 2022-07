Wilhelm-Anton-Hospital​: Goch hat einen neuen Thorax-Chef​

Goch Nikolaos Zarmpis leitet den Bereich der Thoraxchirurgie am Wilhelm-Anton-Hospital. Damit übernimmt er den Posten von Rainer Ackermann. Der 52-Jährige hat viel vor, will unter anderem ein Netzwerk zu Lungentumoren etablieren.

(lukra) Die Thoraxchirurgie am Katholischen Karl-Leisner-Klinikum bekommt einen neuen Chef. Die Leitung hat zum 1. Juli Nikolaos Zarmpis (52) übernommen. Als Leiter folgt er Rainer Ackermann, der zum 30. Juni altersbedingt in den Ruhestand getreten ist.

Mit der Personalie stärke man die Versorgung in dem Bereich und hebe sie auf universitäres Niveau, wie es von der Klinik heißt. Der erfahrene Operateur und Auditor der Deutschen Krebsgesellschaft war international schon in Häusern wie dem Walter Reed Army Medical Center (WRAMC) in Washington D.C., der Uniklinik in Ulm und der Uniklinik in Frankfurt am Main tätig, wo er die die Abteilung für Thoraxchirurgie geleitet hat. Er ist verheiratet und hat vier Kinder.