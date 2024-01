Trotz Online-Konkurrenz Wie sich ein Schuhgeschäft in Goch seit 75 Jahren behauptet

Eher unauffällig steht ein kleines Schild, das auf das Jubiläum verweist, im Regal. Das 75-Jährige wurde nicht groß gefeiert, aber etwas stolz macht es Martha und Sabine Toonen-Schönell schon, so lange in einer schwierigen Branche durchgehalten zu haben. Zumal andere Händler in Goch vor einigen Jahren innerhalb kurzer Zeit aufgaben, vorrangig aus Altersgründen und weil sie keine Nachfolger fanden. Das ist ein Riesenproblem, weiß auch Sabine Toonen-Schönell, die heutige Inhaberin des bekannten Einzelhandelsfachgeschäfts in der Gocher Frauenstraße. Denn auch ihre Kinder, die andere berufliche Richtungen eingeschlagen haben, stehen nicht parat, den Familienbetrieb fortzuführen. Was zurzeit auch noch kein Thema ist, schließlich gilt der Blick gerade der kommenden Saison, die gerne besser werden darf als die vergangenen Jahre.