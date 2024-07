Buntes Programm zum Auftakt Wie sich die VHS am neuen Standort in Goch präsentiert

Die VHS kümmert sich bekanntermaßen sehr um Geflüchtete, bietet ihnen Sprach- und Integrationskurse und auch den sogenannten Einbürgerungstest an. Einen solchen Test konnte man an diesem Tag bei der stellvertretenden VHS-Leiterin Monique Kling gleich vor Ort einmal ausprobieren. 33 Fragen rund um Deutschland in 60 Minuten – viele Besucher, auch deutsche, probierten das aus und stellten fest: so einfach ist das gar nicht. In welchem Turnus werden in Deutschland Landtagswahlen durchgeführt? Eine Frage, bei der man leicht ins „Schwimmen“ kommt.