Grundschulen in Kessel und Asperden Wie die Parteien für den Bürgerentscheid in Goch werben

Die CDU-Fraktion unterstützt den Slogan von den „kurzen Beinen, kurzen Wegen“ und hält eine Grundschule im Dorf für das beste Mittel, die Dorfgemeinschaft zu stützen. Kleine Systeme böten weniger durchsetzungsstarken Kindern einen geschützteren Raum. Wenn auch Schulkonferenz und Schulpflegschaft für einen zentralen Neubau (ob in Kessel oder in Asperden) votieren – viele Eltern seien anderer Ansicht, hatte CDU-Fraktionschef Marc Groesdonk kürzlich angemerkt. Unterstützt werden Bürgerinitiative und CDU zudem vom Förderverein des Kindergartens St. Stephanus Kessel. Der Vorstand bittet die Abstimmungsberechtigten, in jedem Fall ihre Stimme zu nutzen. „Lassen Sie eine Entscheidung, die für so viele Kinder und ihre Familien von erheblicher Bedeutung ist, nicht von Zufälligkeiten durch eine niedrige Wahlbeteiligung abhängen.“ Der Förderverein zieht mit dem Bürgerbegehren an einem Strang, weil „kurze Wege und dezentrale, überschaubare Strukturen für unsere kleinsten Schüler von unschätzbarem Wert sind. Wir wünschen uns eine Schullandschaft, in der auch stillere und kleinere Kinder nicht ,in der Masse untergehen’. Wir sprechen uns für die größeren Schulhöfe gegenüber dem geplanten Neubau und für mehr Fußwege statt Elterntaxis aus.“