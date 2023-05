Szene-Treffen an Pfingsten Das war das große Westernreitturnier in Goch

Seit einiger Zeit hat sich die Reitanlage Gaesdonck schwerpunktmäßig der Freizeit- und Westernreiterei verschrieben. Nur wenige Einstaller dort reiten „englisch“, die meisten fühlen sich inzwischen in einer der Disziplinen zuhause, die auf „Horsemanship“ beruht: Pferd und Reiter werden als Team begriffen, gegenseitiges Vertrauen steht über allem. Kein Tier muss über hohe Hindernisse springen oder strenge Dressuraufgaben erfüllen. Vielmehr geht es um praktische Aufgaben, die ein Cowboy im Wilden Westen in seinem Arbeitsalltag braucht – und die teilweise durchaus auch für „Buschreiter“ nützlich sind. Denn wer mit einem Sportpferd in den Wald reitet und über eine klapprige Brücke oder durch ein Bachbett muss, erlebt schon mal, wie das ansonsten rittige Pferd die Beine in den Boden stemmt und die Zusammenarbeit verweigert.