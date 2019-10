Stadtfest : Werbering Goch will alle Sinne ansprechen

Goch Der verkaufsoffene Sonntag zur Herbstkirmes wird ein Event. Deshalb treten in der Stadt einige Unterhaltungskünstler auf.

(RP) Ein unterhaltsames Wochenende steht den Gochern und ihren Besuchern bevor: Kirmes, Einkaufen am Sonntag, Stadtfest – und der Flachsmarkt am Dienstag darf schon mit genannt werden. Im Rahmen der Herbstkirmes lädt der Werbering Goch am Sonntag, 27. Oktober, zum „Fest der Sinne“ und verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr in die Innenstadt ein.