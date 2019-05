Goch : CDU und Werbering: Ein City-Manager für die Stadt Goch

Die Vorstände von Werbering und CDU Goch trafen sich zu einem ersten Meinungsaustausch. Foto: CDU

Goch Die Vorstände von Werbering und CDU Goch trafen sich erstmals zu einem Meinungsaustausch.

(RP) Der geschäftsführende Vorstand der Gocher CDU traf nun den Vorstand des Werbering Goch zu einem mehrstündigen Gespräch über die Weiterentwicklung der Gocher Innenstadt. Zu dem Treffen hatte der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Stefan Rouenhoff eingeladen. Ziel war es, Ideen zu entwickeln, wie die Attraktivität und Aufenthaltsqualität im innerstädtischen Bereich verbessert werden kann, um Gochs Zukunft als Einkaufsstadt zu sichern. An Ideen und Ansätzen mangelte es nicht. Der öffentliche Raum müsse attraktiver gestaltet werden. Das gelte etwa für den Marktplatz oder für den Bereich rund um das Steintor. Auch bauliche Veränderungen und verkehrsberuhigende Maßnahmen seien hier, aber auch an anderer Stelle notwendig, so mehrere Stimmen aus Werbering und CDU.

Klaus Völling, Leiter der CDU-Arbeitsgruppe ‚Wohnen, Infrastruktur, Stadtentwicklung‘ erklärte, dass bereits Pflanzenbeete, Blumenampeln, eine attraktive Möblierung und einheitliche Sonnenschirme das Erscheinungsbild der Stadt erheblich verbessern können, ohne Unsummen ausgeben zu müssen. „Die CDU hat dem Bürgermeister und der Stadtverwaltung Vorschläge unterbreitet, auf deren Umsetzung wir nun hoffen,“ so Völling.

Johannes Hondong, Beisitzer im Werbering-Vorstand erklärte, dass die Stadt Goch aus ihrer Lage an der Niers deutlich mehr machen könne als bisher. So wäre eine neue Nutzung des Verkehrsgartens im Stadtpark wünschenswert. Der Tierpark in der Gemeinde Weeze zeige hier beispielhaft, wie öffentliche Räume belebt werden könnten.

Für die Nierswelle schlugen Werbering und CDU bessere Anlegemöglichkeiten für Paddler sowie einen Biergarten oder eine Beach-Bar vor. Mehrere Teilnehmer plädierten außerdem für regelmäßige Events auf dem Marktplatz, etwa ein wöchentlicher Trödel- oder Schlemmermarkt, um vermehrt Touristen und Gäste aus dem Umland in die Innenstadt zu locken. Die Teilnehmer waren sich darin einig, dass ein breiteres gastronomisches Angebot ein weiteres wichtiges Element zur Belebung sei.

Die Vorstandsmitglieder des Werberings regten an, in der Stadtverwaltung eine neue Stelle für einen City-Manager zu schaffen, der sich ausschließlich um das Stadtmarketing und die Strukturierung und Koordinierung der Innenstadtentwicklung kümmert. „Es ist fünf vor zwölf. Ein Innenstadtkonzept ist dringend notwendig, damit unsere Innenstadt auf mittlere bis lange Sicht nicht ausblutet. Dies erfordert auch, dass sich Einzelhändler, Immobilienbesitzer und Kapitalgeber an einen Tisch setzen“, so Werbering-Vorstand Jörg Thonnet. Zur Sprache kamen auch die Parkraumbewirtschaftung und die Schaffung eines Parkleitsystems, welches für auswärtige Besucher als dringend erforderlich angesehen wurde.