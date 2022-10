Auto als Hauptgewinn : Werbering Goch startet wieder mit Gewinnspiel

Der Vorstand des Webering Goch und Autohändler Achim Elbers mit dem Hauptgewinn der diesjährigen Verlosungsaktion. Foto: Anja Settnik

Goch Drei Zwischenziehungen und im Januar die Hauptziehung: Viele Kunden können bei Gocher Händlern etwas gewinnen, auf einen wartet ein Kleinwagen.

(nik) Dass kein Jubiläum gefeiert wird, liegt daran, dass zwar das 50. Auto verlost wird, die Veranstaltung dazu jedoch „erst“ zum 48. Mal durchgeführt wird. Der Werbering Goch, 1975 gegründet, hat von Beginn an versucht, die Kundschaft durch besondere Aktionen an die Stadt und ihren örtlichen Handel zu binden. Das Weihnachtsgewinnspiel nimmt dabei einen wichtigen Part ein. Jedes Jahr lobt die Händlergemeinschaft als Hauptpreis einen Kleinwagen aus. Diesmal ist es ein gar nicht so kleiner Mitsubishi Space Star aus dem Hause Elbers. Fünftürig, 75 PS und mit allem ausgestattet, was Autos heute so haben. Ein schicker Aubergine-Ton steht dem Fahrzeug (und seinem künftigen Besitzer?) besonders gut.

„In diesen Tagen bitten uns Kunden oft, etwas zurückzulegen, was sie sich ausgesucht haben, weil sie auf die Gewinnmarken warten“, erzählt Karin Arntz als Vorsitzende des Werberings schmunzelnd. Auch ihr Vorstandskollege Jörg Thonnet kennt das. Wenn er seine Fernseher und Küchenmaschinen verkaufen will, empfiehlt es sich also, das Gewinnspiel schnell zu starten. Ab Dienstag gibt es für jeweils fünf Euro Einkauf ein Gewinnmärkchen. Bei höherpreisigen Artikeln oder wenn man mehr oder öfter einkauft, sind die Heftchen rasch gefüllt. Und dann werden sie zum Los, das bei jedem der Werbering-Mitgliedsgeschäfte abegeben wird und in die Trommel wandert.