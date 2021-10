Weihnachts-Gewinnspiel Goch : Werbering Goch rät zu zeitigen Weihnachtseinkäufen

Eric Niesel (links) vom Autohaus Schumacher mit dem Vorstand des Werbering Goch: Jörg Thonnet, Axel Holl, und (hinten) Maik Hendricks und Karin Arntz.

Goch Jedes Jahr im Herbst stellt der Werbering Goch den Hauptgewinn seines Weihnachts-Gewinnspiels vor. Diesmal wird ein Toyota Aygo verlost. Außerdem locken zahlreiche Geldgutscheine.

(nik) Auf diese Tradition können sich Gocher und alle, die von auswärts zum Einkaufen in die Stadt kommen, verlassen: Ab November gibt es das Weihnachts-Gewinnspiel des Werberings, dessen Hauptgewinn immer in Kleinwagen ist. Diesmal kommt er aus dem Haus Schumacher, ein Toyota Aygo, äußerlich klein, aber bestimmt groß genug für alle anliegenden Besorgungen. Der Kleine hat sogar vier Türen, dazu Zentralverriegelung, elektrische Fensterheber, Rückfahrkamera, Klimaanlage – also diverse Bequemlichkeiten für den Fahrer. Wer ihn haben möchte, sollte in den kommenden Wochen vorzugsweise in Goch einkaufen.

In den Mitgliedsbetrieben des Werberings gibt es für jeweils fünf Euro Einkaufswert eine Marke, die in ein kleines Heftchen einzukleben ist. Volle Hefte (zehn Marken passen rein) nehmen an der Verlosung teil, eigentlich sogar an mehreren Verlosungen. Denn am 19. und 26. November sowie am 3. Dezember finden Zwischenziehungen statt, bei denen viele Gutscheine im Einzelwert von bis zu 1000 zu gewinnen sind. Das Auto wird bei der Hauptziehung im Januar verlost „Wir hoffen sehr, dass diese Veranstaltung diesmal wieder mit Publikum im Kastell stattfinden kann“, sagt Jörg Thonnet. Er und seine Vorstandskollegin Karin Arntz erinnern sich noch gut daran, wie der Hauptgewinn des vergangenen (Corona-)Winters bis beinahe Ostern in der Fußgängerzone stand. Das soll so nicht noch einmal sein.