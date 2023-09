500 Euro geschenkt Auf verrückter Shopping-Tour mit dem Werbering Goch

So trafen sich nach einem Tag Vorbereitungszeit die Begleitcrew des Werberings und die Gewinnerin am Samstag im Rahmen der Heimat Shoppen Aktionstage im Geschenkehaus Peters, um die Wunschliste mit den kürzesten Wegen zu verbinden. Für längere Strecken und den Transport der Einkäufe stand Carlo Lörper, Geschäftsführer der Lörper Fahrrad GmbH, mit einem Lastenfahrrad parat und für die Abrechnung sorgte Thomas Grootens, Geschäftsstellenleiter der Volksbank an der Niers in Goch.