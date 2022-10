Handelsverband in Goch : Neue Heimat für den Werbering

Mit Gegrilltem und bei kühlen Getränken feierte der Werbering Goch sein neues Büro an der Bahnhofstraße und das gute Miteinander.

Goch Der Werbering Goch hat ein neues Büro an der Bahnhofstraße 1 im Volksbank-Rondell bezogen. Zur Einweihung des neuen Geschäftslokals gab es ein entspanntes Get-together und einen Blick auf die anstehenden Veranstaltungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Settnik

Der Gocher Werbering tut nicht nur der Stadt und ihrer Attraktivität gut, indem der Handel sich um nette Geschäfte und schöne Veranstaltungen für die Bürger bemüht, er ist auch ein Verein, der für seine Mitglieder da ist. Und die haben es in den vergangenen Jahren nicht leicht gehabt: Massive Corona-Beschränkungen, gar ein Lockdown, die immer stärker werdende Konkurrenz des Online-Handels, neuerdings die Aussicht auf erhebliche Preissteigerungen bei Strom und Gas. Es gibt viel zu besprechen in diesen Zeiten, und das sollte nicht nur per -Mail geschehen, finden die Verantwortlichen. Den Anlass, ihr neues Büro vorstellen zu wollen, nutzte der Vorstand jetzt, um seine Mitglieder zu einem zwanglosen Get-together einzuladen.

Die Adresse: Bahnhofstraße 1. Wo das ist? Um die Ecke im Rundbau des Volksbank-Gebäudes. Dort hat der Werbering bei den Steuerberatern Thielen & Partner ein Büro bezogen; der Vermieter ermöglicht es, den Besprechungsraum und die Sozialräume auf der Etage zu nutzen. Werbering-Geschäftsführerin Cornelia Zadelaar ist damit sehr zufrieden. Sie hat dadurch nicht nur selbst einen angenehmen Arbeitsplatz mit Blick aufs Gocher Steintor, an diesem Ort machen auch Besprechungen Spaß. „Wir dürfen sogar die Teeküche nutzen, haben einen eigenen Kühlschrank, das passt alles wunderbar“, freut sie sich. Und Besucher können sogar mit einem Aufzug zum Werbering hoch fahren. Der Umzug wurde übrigens nötig, weil das bisherige Büro im Rathaus dem Umbau im Zusammenhang mit dem benachbarten Fünf-Ringe-Haus zum Opfer fiel

Für Karin Arntz, neben Jörg Thonnet die Vorsitzende der Gemeinschaft, war es höchste Zeit, die Mitglieder mal wieder zusammen zu trommeln. Nicht wegen einer aktuellen Krise – solche belasten die Branche ohnehin schon viel zu lange – sondern einfach mal zum entspannten Austausch. „Wir konnten wegen Corona so lange nicht zum Mitgliederfest einladen. Jetzt sprach nichts mehr gegen eine After-Work-Party, und einen solchen Ort gleich vor dem Büro zu haben ist doch eine klasse Sache“, findet sie. Der Ort ist nämlich der Bereich hinter dem Rondell , der ja nur tagsüber dem Parken dient. Dort war nun Platz für Stehtische mit Werbering-orangefarbenen Schirmen, für einen Getränkeausschank und für einen großen Grill. Werbering-Mitglied Kox („Steak Brothers“) begann frühzeitig, Würstchen und Koteletts aufzulegen, den am Ende eines langen Arbeitstages haben alle Hunger, das ist eindeutig. So war es vielleicht nicht zuletzt der Duft, der die Kollegen pünktlich zum Geschäftsschluss zusammenrief.

Neben den Einzelhändlern schauten auch Vertreter der Stadt und der Politik vorbei, auch der Vermieter ließ sich sehen. Und natürlich wollten alle das neue Büro sehen. Dort hat Cornelia Zadelaar dienstags und donnerstags am Vormittag Bürozeit, sie ist aber auch montags und mittwochs häufig da. Mittwochmorgens trifft sich nämlich der geschäftsführende Werbering-Vorstand um acht im Besprechungsraum, um Wichtiges abzustimmen. Da dürfte in den kommenden Wochen wieder viel anliegen, denn endlich können wieder Veranstaltungen stattfinden, ohne allzu viel an Corona zu denken. Cornelia Zadelaar zählt auf: „Am 23. Oktober haben wir zum Fest der Sinne den nächsten verkaufsoffenen Sonntag, am 2. November ist der Beginn des Weihnachtsgewinnspiels – das Auto als Hauptgewinn steht schon parat. Dann ist es gar nicht mehr lange hin bis zum Weihnachtsmarkt, der vom 8. bis zum 11. Dezember stattfindet.