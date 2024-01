Hauptziehung des Werberings Glückliche Gewinner und Karneval im Kastell

Wie schon in den vergangenen Jahren war es das bewährte Moderatorenteam Karin Arntz und Jörg Thonnet, die das Publikum gut gelaunt unterhielten. Für die Musik war Wolfgang Bachus alias „DJ Wolle“ zuständig. Er steuerte auch einige live gesungene Stücke bei und sorgte für gute Stimmung unter den Gästen. Das karnevalistische Showprogramm bestand aus den Auftritten mehrerer Tanzgruppen. Die „Kolpingmäuschen“, die „Feuerwehr Teenies“ und die Teenies von Viktoria begeisterten die Zuschauer mit sichtbarer Freude am Tanz und an der Akrobatik. Die „Zweite Kompanie der Vrouwenpoort“ stürmte mit 35 Kindern im Alter von 7 bis 13 Jahren die Bühne und zeigte bereits beachtliche Hebefiguren und Würfe. Die Gruppe „Revolution Dance“ begeisterte mit rasanten Showeinlagen im Bayern-Stil. Moderatorin Karin Antz, die selbst genau vor 40 Jahren Karnevalsprinzessin in Goch war, war ganz in ihrem Element und lobte unter großem Applaus des Publikums die bemerkenswerte Jugendarbeit aller Karnevalsvereine.