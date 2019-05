Goch : Maifest ist auch bei Aprilwetter schön

Goch „Grenzenlos miteinander“ feierten am Sonntag das Mai- und Brunnenfest die Gocher und ihre Freunde aus dem niederländischen Gennep. Der Werbering hatte den verkaufsoffenen Sonntag gut vorbereitet.

Der April ist ja erst wenige Tage vorbei, da kann der Mai schon mal noch ein wenig in den feuchten Fußstapfen seines Vorgängers verharren. Mit einigen Schauern - immerhin ohne Hagel - mussten sich die Gocher beim Mai- und Brunnenfest arrangieren. Um so mehr konnten die Besucher zwischendurch ein paar Sonnenstrahlen genießen. Maifest und der aus diesem Anlass angemeldete verkaufsoffene Sonntag zogen von mittags an viele Menschen in die Stadt. Auch viele Niederländer waren dabei, denn die spielten diesmal eine große Rolle: Die Stiftung „G & G - Goch, Niers, Gennep“ hatte für internationales Flair gesorgt. Insbesondere die Musik präsentierte sich entsprechend dem Motto „Grenzenlos miteinander“ grenzenlos.

Der Werbering als Veranstalter des Maifestes und vieler anderer Events, die der Gemeinschaft gut tun, hatte sich viel Mühe gegeben, den Tag für alle Akteure und ihre Gäste abwechslungsreich zu gestalten. Im Heimatverein hatte die Händlerschaft einen guten Partner; im Fünf-Ringe-Haus war die Ausstellung über die Boxteler Bahn zu sehen, außerdem nutzte Goch.TV den trockenen Ort dafür, seine neuesten Videos zu zeigen. Wer sonst selten Anlass hat, das historische Gebäude zu betreten, sah sich auch den Zustand des entkernten Gebäudes an und wird sich gefragt haben: Wann geht die seit Jahren erwartete Sanierung los, damit in absehbarer Zeit eine Nachnutzung möglich wird?

Auf dem Marktplatz präsentierten derweil die Gocher Autohändler ihre Fahrzeuge. Während die sicherlich für den Alltag tauglich sind, waren die Oldtimer in der Nachbarstraße eher etwas fürs Auge oder für einen schönen Sonntagnachmittag: Die Isetta mit Anhänger, der dank Matratze, Kissen und Teddys ein kuscheliger Mini-Wohnwagen war, kam bei vielen Passanten besonders gut an. Aber auch DAF, Morris, Trabant und einige weitere betagte Schätzchen fanden ihre Fans.

Auf mehreren Bühnen oder auch als mobile Fußgruppe ertönte Musik. Ob „De Joekels“ aus Boxmeer oder „Get around“ aus Gennep: Die Niederländer sorgten für Schwung am wechselhaften Frühlingstag. Mit Bewegung, Rhythmus und Begeisterung ergänzten die Tänzerinnen mehrer Gocher Karnevalsvereine und der Tanzschule Axmann das Programm. Viertelstündlich wechselten sich die Gruppen ab. An der Steinstraße kam noch der Chor „Goldies“ dazu.

Für die Kinder war viel geboten: In der Steinstraße stand das Spielmobil, eine Hüpfburg und ein Karussell für die Kleinsten lockten in die Vossstraße, auf dem Marktplatz kam ein Kletterpark gut an. Die Kleinen konnten malen und mit Kleinfahrzeugen à la Bobbycar und Roller erste Rennfahrerfahrungen machen. Der größere Nachwuchs hatte Spaß am 3-D-Simulator der Dekra vor der evangelischen Kirche. Sehr gut angeschnallt konnten sie erleben, wie sich ein Überschlag in einem Pkw anfühlen würde, wobei sicher alle Eltern betonten, dass die Wirklichkeit kein bisschen lustig wäre. Der Abschleppunternehmer Broekmann, der seinen Tieflader im Hintergrund aufgebaut hatte, konnte das bestätigen.