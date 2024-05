Schützen feiern Wer wird Jubiläumskönig in Uedemerbruch?

Starten wird das Jubiläumsprogramm am 27. Juni.2025 mit einem Dorfkneipenquizabend. Darauf folgt ein Kaiserschießen am Gründungstag, dem 29. Juni 2025. Eine Woche später erfolgt dann der große Festakt am Samstag, 5. Juli 2025 und einen Tag später das Bezirkskönigsschießen in Uedemerbruch. Wiederum eine Woche später ist dann, wie gewohnt, Kirmes in Uedemerbruch. Dabei bleibt wichtig: Der kommende Schützenkönig aus 2024 ist auch der Jubiläumskönig in 2025. Aber erstmal muss am Vatertag ein König ermittelt werden