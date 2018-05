Goch: Weniger Polizei für die Motorrad-Wallfahrt

Goch Weil nicht mehr so viele Beamte abgestellt werden, gibt es Änderungen für das Wochenende vom 29. Juni bis zum 1. Juli.

Bei der Pilgerleitertagung hatte es schon mal Applaus gegeben. Da hatte der Kevelaerer Wachleiter Thomas Jäger bekannt gegeben, dass die Pilgergruppen weiter von der Polizei begleitet werden. Es war befürchtet worden, dass hier gekürzt wird. "Das Aufgabenspektrum der Polizei hat sich in den vergangenen Jahren sehr verändert", erläutert Polizeisprecher Achim Jaspers. Unterm Strich führe das dazu, dass die Beamten nicht mehr in der Personalstärke früherer Jahre bei der Wallfahrt im Einsatz seien. Das betreffe aber auch die Schützen, deren Marschwege daher teilweise verändert wurden.

Die Lichterfahrt über die Niederlande wird wie üblich stattfinden. Die Abschlussfahrt am Sonntag wird dagegen gekürzt. "Wir hoffen, dass der Charakter der ,Mowa' trotzdem erhalten bleibt", meint Willi Verhülsdonk, stellvertretender Mowa-Vorsitzender. "Die Änderungen sind ein Versuch unter den neuen Bedingungen, wir werden sehen, wie das ankommt." Die Lichterfahrt sei den Bikern aber am wichtigsten, daher habe man wert darauf gelegt, dass sie wie immer ablaufen kann.

Auch im Rat in der vergangenen Woche betonte Jäger noch einmal, dass die Polizei die Wallfahrer wie bislang begleiten werde. Allerdings soll es wegen der Baustelle auf der Hauptstraße Änderungen beim Pilgerweg geben. Die Gruppen sollen nicht durch diese Straße geführt werden, weil dort nur wenig Platz am Rand ist und es dadurch zum Rückstau bei größeren Gruppen kommen könnte.

Ohnehin ist Kevelaer gerade dabei, ein Sicherheitskonzept für die Stadt aufzustellen. Ein Thema, das nach dem Selbstmordanschlag in Münster besondere Aktualität hat, wie Hauptkommissar Thomas Jäger erläuterte. Kein Wunder also, dass auch beim Konzept für Kevelaer im Fokus steht, Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass ein Auto mit hoher Geschwindigkeit in die Innenstadt rasen kann. So ein Szenario könnte in der Wallfahrtszeit schreckliche Folgen haben.