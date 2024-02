Zweiter Weltkrieg in Goch Als Bomben und Flugzeuge vom Himmel fielen

Die Geschichte der Bombardierungen am Niederrhein mit dem finalen Großangriff am 7. Februar 1945, als 147 alliierte Bombenflugzeuge Goch (und Nachbarorte) in Schutt und Asche legten und 200 Menschen ums Leben kamen, begann eigentlich schon sehr viel früher. Vor 80 Jahren, als das alte Kleve am 7. Oktober 1944 starb, nachdem 355 Bomber für ein Inferno gesorgt und 562 Menschen ihr Leben verloren hatten, gab es während des ganzen Jahres 1944 immer wieder vereinzelte Luftangriffe. Beispiel Goch: Da begann die Geschichte der Bomben und Flugzeuge, die vom Himmel fielen, noch ein paar Jahre früher.