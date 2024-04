Weltkrieg am Niederrhein Auf der Spur eines kanadischen Kriegshelden

Die Hollywood-reife Geschichte beginnt vor einigen Jahren in Kanada: Josée Veilleux findet beim Ausräumen eines Hauses eine Tapferkeitsmedaille mit dem Namen „Citation Médaille Militaire“, die ihr Großonkel Florian Senior Veilleux in einer Schublade verstaut hatte, ohne jemals darüber zu reden. Die Neugierde der Frau ist geweckt, sie recherchiert im Leben ihres 1980 im Alter von 62 Jahren gestorbenen Großonkels, den sie, 1975 geboren, nur als kleines Mädchen kenneggelernt hatte. Schnell findet sie heraus, dass er im Zweiten Weltkrieg als Sanitäter am Niederrhein eingesetzt war. Die zur Auszeichnung der kanadischen Armee gehörende Urkunde gibt mit einigen Ortsangaben Hilfestellung: Die Frau nimmt Kontakt auf zum Verein für Denkmalpflege in Sonsbeck und zum Heimatverein Uedem. Vor einem Jahr besuchte sie die Originalschauplätze in Uedemerbruch und Sonsbeck, entstanden ist ein zwölfminütiger Dokumentarfilm, der über die Homepage des Sonsbecker Vereins zu sehen ist und der jetzt in Sonsbeck und Uedem mit der angereisten Familie Veilleux zum ersten Mal öffentlich gezeigt wurde.