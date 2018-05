Uedem/Sonsbeck: Weiteres Teilstück des Alleenradweges freigegeben

Uedem/Sonsbeck Sechs Jahre hat es gedauert, gestern wurde der dritte Abschnitt des Alleenradwegs "Boxteler Bahn" in Sonsbeck-Labbeck eingeweiht.

Insgesamt 920.000 Euro kostete der Bau des 1,1 Kilometern langen Teilstücks, das an den bereits 2017 eröffneten Abschnitt - der an der Kreuzung Bernholter Straße / Marienbaumer Straße endete - anschließt. Die Trasse führt nun parallel zur Straße "Am Löwenberg" querfeldein, kreuzt am ehemaligen Bahnhof Labbeck die Straße "Am Stielenberg" und mündet letztlich in die Reichswaldstraße. Von dort soll der Alleenradweg weiter in Richtung Uedemerbruch führen.