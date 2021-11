Noch kein Plädoyer : Immer weitere Anträge im Graefenthal-Prozess

Goch Er wolle ein umfassendes Beweispaket vermitteln, so der Verteidiger im Saal. Immer neue Anträge der Anwälte verlängern den Prozess.

(ove) Es bleibt dabei: Die Verteidigung des 59-jährigen Niederländers, der wegen sexuellen Missbrauchs einer Schutzbefohlenen in 132 Fällen, davon in 64 Fällen in Tateinheit mit schwerem sexuellen Missbrauch eines Kindes sowie wegen Freiheitsberaubung vor dem Landgericht in Kleve angeklagt ist, wird nicht müde, Beweisanträge zu stellen. So auch bei der Fortsetzung des Prozesses Freitagnachmittag. Er wolle ein umfassendes Beweispaket vermitteln, so der Verteidiger im Saal.