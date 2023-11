Erstes Adventswochenende So wird der Weihnachtsmarkt in Pfalzdorf

Ein zentraler Christbaum, individuell geschmückt, Musik, Buden, diverse Leckereien, schöne Düfte – alles, was einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt auszeichnet, wird es einmal mehr auch in Pfalzdorf geben. Am ersten Adventswochenende, Samstag und Sonntag, 2. und 3. Dezember, wird auf dem Kirchplatz an der St. Martinus Kirche wieder der Pfalzdorfer Weihnachtsmarkt veranstaltet.