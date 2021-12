Advent : Mit Maske auf den Weihnachtsmarkt

Goch Lange habe er mit dem Ordnungsamt überlegt, ob ein Weihnachtsmarkt derzeit möglich ist. Letztlich habe man aber befunden, dass sehr viel für die Sicherheit der Besucher getan sei, sagte Bürgermeister Knickrehm bei der Eröffnung.

Dieser Auftritt verlangte einige Diplomatie: Im jüngsten Livestream „Goch erleben“ hatte Bürgermeister Ulrich Knickrehm noch festgestellt, dass er persönlich einen Weihnachtsmarkt in diesen extrem belasteten Corona-Zeiten für unpassend hält. Als Bürgermeister und Chef der Verwaltung zählen für ihn aber die rechtlichen Vorgaben, und da der Werbering als Veranstalter alles berücksichtigt hat, was der Sicherheit der Händler und Besucher dient, sah Knickrehm nun keinen Anlass, die Eröffnung des Weihnachtsmarktes 2021 nicht selbst vorzunehmen. Er betonte sogar, er sei „froh, dass wir den Markt durchführen können“ und dankbar dafür, dass der Werbering all die Mühen auf sich genommen habe. „Außerdem hat der Leiter meines Ordnungsamts vielleicht das wichtigste Argument geliefert: ,In diesen Tagen brauchen wir doch ein bisschen Freude.’ Das stimmt, und deshalb wünsche ich uns allen einen schönen Weihnachtsmarkt.“

Erst einen Tag vor der Eröffnung hatte Gochs Bürgermeister Maske tragen angeordnet, um das Risiko, sich zu infizieren, weiter zu reduzieren. Ohnehin kommt nur rauf auf die komplett umzäunte Fläche, wer geimpft oder genesen ist. „2G“ wird durch einen Ordnungsdienst am Eingang kontrolliert, wozu neben dem QR-Code des Zertifikats auch das Vorzeigen des Ausweises gehört. Jeder Besucher zahlt einen Euro und bekommt ein Bändchen ums Handgelenk, so dass die Veranstalter jederzeit wissen, wie viele Menschen auf der Fläche sind.

Jörg Thonnet, Vorsitzender des Werberings, erklärte den ersten Gästen der Veranstaltung, dass der Arbeitskreis Weihnachtsmarkt seit Juni mit der Vorbereitung befasst sei. Er wies auf die schönen Außenmöbel des Integrationsunternehmens „Domus“ hin, das eigens für den Markt tolle Sitzgruppen mit Gas-Feuer und Stehtische mit Wärmequelle entworfen habe. Platz für große Gruppen vor der Bühne musste ja nicht gelassen werden – immer nur einige Zuhörer sollen den Solisten, Duos und Kleingruppen, die da singen und musizieren, lauschen. Um Menschensammlungen zu vermeiden, wird in diesem Jahr auf die Mitwirkung von Kita-Gruppen und Schulchören verzichtet – „zur Sicherheit, so schwer uns das fällt“, betont Cornelia Zaadelaar vom Werbering.

Zu sehen und zu kaufen, zu schmecken und zu trinken gibt es eine ähnliche Auswahl wie in der Zeit vor Corona. An liebevoll geschmückten Ständen verkaufen meist Privatleute diverse Handarbeiten, die sich gut als Geschenke eignen. Viel Gestricktes und Genähtes ist darunter, Holzbrettchen mit Tier- oder Fußballmotiven oder aufwändig Gedrechseltes, Kerzen und handgemachte Seifen. Christel van de Löcht aus Kalkar, die gut erhaltene gebrauchte Bücher verkauft, freut sich, in Goch einen Stand bekommen zu haben. „Gerade jetzt tut es gut, ein bisschen mit den Leuten zu erzählen – auf Abstand, versteht sich.“ Originelle Sprüche, nett gerahmt und (zufällig?) recht gut in die Zeit passend, gibt’s an einer anderen Bude: „Lerne ruhig zu bleiben. Nicht alles verdient eine Reaktion“, wird da zum Beispiel empfohlen.