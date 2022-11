Folge der Energiekrise : Goch spart bei der Advents-Beleuchtung

Die Weihnachtsbeleuchtung in Goch verhilft den Straßen der Innenstadt zu einigem festlichen Glanz. In diesem Jahr allerdings nur während fünf statt bisher 13 Stunden täglich. Foto: Torsten Matenaers

Goch In Goch wird es in diesem Jahr eine Weihnachtsbeleuchtung nur für wenige Abendstunden geben. Auf den Adventskalender in den Rathausfenstern wird komplett verzichtet. Die Stadt reagiert damit auf die Energiekrise.