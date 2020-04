Corona-Krise im Kreis Kleve : Stadt Goch: Keine Parkgebühren bis zum 3. Mai

Die Parkautomaten (Archivbild) in Goch haben momentan keine Funktion. Foto: Julia Lörcks

Goch Das ist eine Entscheidung, über die sich die Bürger und der lokale Einzelhandel sehr freuen werden: Bis Sonntag, 3. Mai, darf auf allen Parkplätzen in der Stadt Goch, für die bis vor der Corona-Krise ein gebührenpflichtiger Parkschein zu lösen war, weiterhin kostenfrei und ohne zeitliche Einschränkungen geparkt werden.

Das gab Bürgermeister Ulrich Knickrehm (BfG) am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt.

Zum Hintergrund: Seit dem 19. März ist die Parkgebührenpflicht in Goch ausgesetzt. „Der Beschluss ist mit der Politik abgestimmt und soll ein Zeichen der Solidarität sein. Ein Signal für alle Bürger. In dieser schwierigen Zeit, in der das Leben eingeschränkt ist, stehen wir zusammen“, sagte Stadtsprecher Torsten Matenaers damals.