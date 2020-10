Kein Stadtfest in Goch : Verkaufsoffener Sonntag und „Fest der Sinne“ offiziell abgesagt

Kein Stadtfest in Goch

Goch Ein Stadtfest ist mit den Corona-Bestimmungen kaum i Einklang zu bringen, ohne Veranstaltung drum herum ist ein verkaufsoffener Sonntag nicht zulässig.

(RP) Jetzt ist es offiziell: Der Werbering Goch sagt das geplante „Fest der Sinne“ und den damit verbundenen verkaufsoffenen Sonntag am 25. Oktober ab. Der Vorstand begründet dies mit der Corona-Pandemie. „In den vergangenen sieben Monaten wurden die Menschen rund um den Erdball auf eine harte Probe gestellt. Sorgen und Einschränkungen machen allen zu schaffen, und die steigenden Infektionszahlen tragen nicht zur Beruhigung bei“, heißt es in einer Pressemitteilung. Nach intensiven Überlegungen, der Prüfung aller Möglichkeiten und der Abwägung des Für und Wider habe sich der Werbering Goch zur Absage entschieden. „Die Gesundheit der Kunden und Mitarbeiter ist uns wichtiger als die Sonntagsöffnung mit hoher Besucherfrequenz!“, so der Werberingvorstand.