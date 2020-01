Punkten : Weezer Rathaus ist neuer Partner der „miteinanderKarte“

Goch/Weeze Beim Einkauf im lokalen Einzelhandel Punkte sammeln und diese später zum Bezahlen nutzen – das bietet die „miteinanderKarte“ für die Kunden der Stadtwerke Goch bei mittlerweile 28 Partnern.

Mit der Bäckerei Reffeling als Partner wird seit Juli 2018 nicht nur in Goch, sondern auch in Weeze „gepunktet“. Den Händlerkreis erweiterten bald die nächsten Partner in der benachbarten Gemeinde. Jetzt gehört auch das Weezer Rathaus dazu: „Wir freuen uns sehr, einen weiteren starken Partner begrüßen zu können, der die Gemeinschaft bereichert“ , sagt Carlo Marks, Geschäftsführer der Stadtwerke Goch. „Seit den ersten Überlegungen, die ‚miteinanderKarte’ auch in Weeze einzusetzen, hat uns die Gemeinde Weeze begleitet und unterstützt.“ Bürgermeister Ulrich Francken erklärt überdies: „Die ‚miteinanderKarte’ setzt sich für die Stärkung des heimischen Handels ein und durch das Verteilen der Punkte ist sichergestellt, dass das Geld vor Ort verbleibt. Dies befürworten und unterstützen wir sehr gerne. Mit unserer Partnerschaft möchten wir das System auch in Weeze vorantreiben und die Gemeinschaft zwischen Goch und Weeze stärken.“