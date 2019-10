Weeze : Nachhaltig wie Solaranlagen am Airport

Ein Blick aus der Vogelperspektive auf die größte Photovoltaik-Anlage im Land Nordrhein-Westfalen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Goch/Weeze In diesem Jahr steht der Messeauftritt der Standort Niederrhein GmbH bei der Expo Real in München unter dem Titel „Nachhaltigkeit“. Beispielhaft präsentiert der Kreis Kleve die Photovoltaikanlage des Airport Weeze.

Von Anja Settnik

In den Augen und Ohren mancher Zeitgenossen wird das Thema „Nachhaltigkeit“ derzeit ein wenig überstrapaziert. Deshalb stellte beim Pressegespräch im Weezer Flughafengebäude Airport-Geschäftsführer Ludger van Bebber fest, dass sein Unternehmen der Debatte „viele Jahre voraus“ war, denn die erste Photovoltaikanlage auf dem Gelände stammt von 2011. Wenn also die Standort Niederrhein GmbH, der auch der Kreis Kleve und der Airport Weeze angehören, sich in der kommenden Woche auf der Eexpo Real präsentiert, ist es nahe liegend, anhand der riesigen Solaranlage zu zeigen, wie weit der Kreis beim Thema regenerative Energien ist. Wobei, wie Kreis-Wirtschaftsförderer Hans-Josef Kuypers anmerkte, natürlich viele andere vorbildliche Projekte ebenso erwähnt werden dürfen, etwa die sechs Klimaschutzsiedlungen im Kreisgebiet. In München möchte sich der Niederrhein dem internationalen Messepublikum als attraktiver Investitionsstandort präsentieren. Und als eine Region, die auch in puncto Nachhaltigkeit auf die Zukunft setzt.

Als „größte Solaranlage in NRW“ war die Fläche entlang des Vorfelds 2011 an den Start gegangen. 2016 wurde noch nachgelegt, da der Flughafen ohnehin einen großen Parkplatz überdachte und den doppelten Effekt erkannte: „Überdachte Abstellplätze sind besser zu vermarkten, und die Fläche bot sich an, mit Solarpanelen bedeckt zu werden“, erklärt van Bebber. Jede Anlage für sich und beide miteinander sind enorm leistungsstark: Sie produzieren eine Leistung von 18 Megawatt. Insgesamt 75.000 Solarpanelen haben im vergangenen Jahr fast 20 Millionen Kilowattstunden regenerative Energie produziert. „Der gesamte Stromverbrauch des Airport betrug im Jahr 2018 gut 5,8 Millionen Kilowattstunden“, so Hans-Josef Kuypers.

Vor einem der Photovoltaik-Bilder von rechts: Hans-Josef Kuypers, Ludger van Bebber und Wolfgang Spreen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Info So groß wie 30 Fußballfelder Anlagen Das Feld nahe der Runway ist 30 Hektar groß und sammelt Energie durch 60.000 Solarmodule, auf dem Parkplatz helfen weitere 15.000 Solarmodule, Strom zu gewinnen. Ertrag Beide Anlagen zusammen leisten 18 Megawatt, die ins Netz eingespeist werden. Messe Die Gewerbeimmobilienmesse Expo Real in München beginnt am 7. Oktober.

Auch unter Einbeziehung der fossilen Brennstoffe für Heizung und Fahrzeuge erzeuge der Airport damit deutlich mehr Energie als er insgesamt verbrauche. „Wir sind also klimaneutral“ , sagt van Bebber. Zudem würden laufend Energiesparmaßnahmen umgesetzt, wie berichtet, sorgen im gesamten Flughafen und auf dem Vorfeld nur noch LED-Leuchten. Da van Bebber weiß, dass Kritiker der Branche im allgemeinen keine Klimafreundlichkeit nachsagen, ergänzt er, dass die Fluggesellschaften, was kaum jemand wisse, durchaus auch Zertifikate im Rahmen des europäischen Immissionshandel kauften…

Weezes Terminal und die Infrastruktur drum herum ist jedenfalls energieeffizient. Auch die Straßenbeleuchtung, die Pumpstationen, Transformatoren und Beherbergungsstätten verbrauchen nicht mehr Strom als unbedingt nötig. Selbstverständlich geht der Energiebedarf der großen Events auf die Rechnung der Veranstalter: „Die große Bühne von Parookaville verbraucht wahrscheinlich an einem Abend mehr Strom als der ganze Flughafen“, stellt van Bebber schmunzelnd fest. Starke Aggregate springen bei diesen Anlässen ein. Erwähnenswert sei auch, dass man aus Umweltgründen auf eine Vollklimatisierung des Terminals verzichte,

Landrat Wolfgang Spreen merkt an, dass der Kreis Kleve auf vielen Ebenen nachhaltiges Handeln unter Beweis stellen könne. Der Airport Weeze mit seiner landesweit bedeutsamen Photovoltaikanlage sei fraglos ein besonderer Hingucker, der auf der Messe sicherlich nicht übersehen werde.

Gerade in Zeiten von „Fridays for Future“ sei der Imagewert für die Region, der mit einem solchen Vorzeigeprojekt verbunden sei, groß, so Kuypers. Ein 42 Fußballfelder großes Terrain mit 60.000 Solarmodulen auf 2000 tischförmigen Gestellen, verbunden mit 280 Kilometer Kabel, die zu den Wechselrichterstationen führen, sind beeindruckende Zahlen. 15.000 weitere Module auf dem Parkdeck erhöhen die Produktivität.