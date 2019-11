Aktion : Goch setzt Zeichen gegen „Gewalt gegen Frauen“

Nicola Roth (Gemeinde Weeze), Günther Bergmann (MdL), Gabi Theissen (Stadt Goch) und Friederike Küsters (Stadt Goch) vor dem Start der Aktion im Jahr 2018. Foto: ja/Gemeinde Weeze

Goch/WEEZE Die Gleichstellungsbeauftragten organisieren die Aktion. Dabei werden auch Spenden für das Frauenhaus gesammelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Montag, 25. November, steht der „Internationale Tag gegen Gewalt gegen Frauen“ an. Bereits zwei Tage vorher, am 23. November, wollen die Gleichstellungsbeauftragten aus Weeze und Goch zum dritten Mal gemeinsam vor Ort den symbolischen Weg aus der Gewalt laufen.

In jeder Kommune werden wieder innerhalb einer Stunde auf einer Runde durch die Stadt oder Gemeinde orangefarbene Textmarker an die Bürger verteilt und Spenden für das Frauenhaus in Kleve gesammelt. Aufbauend auf die „Aufkleber-Aktion“ zum Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“, die in den Kommunen erfolgreich und nachhaltig durchgeführt wurden, wird das Projekt zu dem Aktionsaufruf des Hilfetelefons in der Interkommunalen Aktion durchgeführt.

Unterstützt wird die Aktion unter anderem von Lokalpolitikern und Persönlichkeiten der Region. Ziel sei es, aufzuklären und ein Zeichen vor Ort gegen Gewalt zu setzen. „Festzustellen war bereits im vergangenen Jahr, dass der Wiedererkennungswert sehr hoch war. Die Bürger wussten in der zweiten Auflage, wer wir sind, was wir machen und erklärten, dass sie unsere Arbeit verfolgen und unterstützen. Das bestärkt uns für die dritte Runde“, erklärt Friederike Küsters von der Stadt Goch. Im vergangenen Jahr sind Spenden für den Verein „Zukunft ohne Zoff – Förderverein für ein gewaltfreies Miteinander im Kreis Kleve“ gesammelt worden. Diesmal werden Spenden für das Frauenhaus in Kleve gesammelt.

Eine zusätzliche Kooperation gibt es in diesem Jahr mit dem „Zonta Club Niederrhein“. Die Organisation initiiert die Aktion „Orange your City“. In mehreren Kommunen des Kreises werden öffentliche Gebäude und Einrichtungen in Orange beleuchtet, so auch in Goch und Weeze. „Das Motto: Wir brechen das Schweigen! Farbe bekennen! Ist somit in vielerlei Hinsicht und in mehreren Blickwinkeln zu sehen“, so Nicola Roth, Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Weeze.