An der Steinstraße in der Innenstadt Wechsel in Gocher Hausarzt-Praxis ist perfekt

Jede Hausarzt-Praxis, die erhalten bleibt, ist nicht nur in Goch in Zeiten gravierenden Ärztemangels eine gute Nachricht. Noch wenige Tage im Monat März, dann übergibt der seit 39 Jahren in Goch als niedergelassener Arzt praktizierende Henk Kusdian seine Behandlungsräume in der Steinstraße mitten in der City an seinen indonesischen Landsmann Rizkie Prasetyo. Der 40-jährige Mediziner war vorher in der Inneren des Klever St.-Antonius-Hospitals und verbrachte bereits die letzten anderthalb Jahre in gemeinschaftlicher Arbeit mit seinem Vorgänger, auch um die Patienten schon einmal kennenzulernen.