CDU : Rat Kalkar: Annika Kempkes für Karl-Heinz Rottmann

Kalkar Die 47-jährige Annika Kempkes wurde als neues Mitglied der CDU-Fraktion Kalkar vereidigt.

Der 66 Jahre alte Rottmann hatte kürzlich auf eigenen Wunsch sein Mandat niedergelegt. Karl-Heinz Rottmann war 25 Jahre lang im Stadtrat tätig und war dort eine feste Institution. Zudem war er auch stellvertretender Bürgermeister. Die CDU Kalkar dankt Karl-Heinz Rottmann für seinen langjährigen engagierten Einsatz in der CDU-Ratsfraktion. „Karl-Heinz stand immer mit Rat und Tat zur Seite“, so Pressesprecher Sven Wolff.

Seine Nachfolgerin ist nun Annika Kempkes, die fast alle Aufgaben von Rottmann in den Ausschüssen des Kalkarer Stadtrates übernehmen wird. Dazu zählen die Sitze im Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss, Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung und im Ausschuss Sondervermögen Abwasser Stadt Kalkar. Annika Kempkes ist in Kalkar als Ärztin in einer chirurgischen Gemeinschaftspraxis niedergelassen.